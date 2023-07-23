Огневая подготовка будет проходить с 08.00 до 20.00 с 24 по 28 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Североморска предупреждают о занятиях с боевой стрельбой на временном полигоне в Сафоново (аэродром).

- Огневая подготовка будет проходить с 08.00 до 20.00 с 24 по 28 июля. В указанные дни для обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен, - сообщили в администрации города.

Напомним: мотострелки Северного флота оттачивают навыки боевой стрельбы в Печенгском округе.

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