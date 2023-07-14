Мотострелки Северного флота оттачивают навыки боевой стрельбы в Печенгском округе

Артиллеристы совершенствуют навыки по поражению мишеней, имитирующих живую силу и легкобронированную технику противника на расстоянии до 20 километров. Фото: пресс-служба СФ

В Печенгском округе, на одном из полигонов мотострелковой бригады Северного флота, военнослужащие каждый день оттачивают свои навыки боевой стрельбы из РСЗО БМ-21 «Град».

Офицеры-инструкторы с опытом участия в СВО проводят комплексную подготовку военнослужащих.

- Они изучают устройство и боевые возможности РСЗО БМ-21 «Град», на практике выполняют марш в назначенные районы, где отрабатывают организацию охранения, инженерное оборудование и маскировку позиций, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Артиллеристы совершенствуют навыки по поражению мишеней, имитирующих живую силу и легкобронированную технику противника на расстоянии до 20 километров.

Напомним: зенитчики Северного флота отразили атаку условного противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru