В Мурманской области зенитчики Северного флота отразили атаку условного противника

Зенитчики обеспечили прикрытие критически важных объектов от вражеских средств воздушного нападения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В зенитном ракетном полку Северного флота, который обеспечивает противовоздушную оборону Североморска, прошли учения по отражению атаки самолетов условного противника.

Роль «врага» выполнили самолеты Су-25 УТГ и Су-33.

- Зенитчики обеспечили прикрытие критически важных объектов от вражеских средств воздушного нападения с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Зенитчики отработали поиск, обнаружение, классификацию и условное уничтожение воздушных целей.

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