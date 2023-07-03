В Мурманской области зенитчики Северного флота отразили атаку условного противника

Зенитчики обеспечили прикрытие критически важных объектов от вражеских средств воздушного нападения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В зенитном ракетном полку Северного флота, который обеспечивает противовоздушную оборону Североморска, прошли учения по отражению атаки самолетов условного противника.
Роль «врага» выполнили самолеты Су-25 УТГ и Су-33.
- Зенитчики обеспечили прикрытие критически важных объектов от вражеских средств воздушного нападения с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Зенитчики отработали поиск, обнаружение, классификацию и условное уничтожение воздушных целей.
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