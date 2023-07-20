Путин: К сожалению мы не попали в Североморск, хотели туда на «вертушках» добраться

В планах у президента было посещение Североморска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Путин проводит в Мурманске совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. На нем президент отметил, что не смог посетить флотскую столицу.

- Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на «вертушках» добраться, но по погоде не получилось. Но знаю, что там построен лицей на 1200 мест, в Заозерске – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, - отметил Владимир Путин.

Ранее он посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Там президент обсудил планы на развитие проекта и загрузку Севморпути.

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