Путин: После реализации второй части «Арктик СПГ-2» будут нужны ледоколы самого большого класса

Владимир Путин отметил важность реализации СПГ-проектов для российской экономики. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

20 июля началась рабочая поездка Владимира Путина в Мурманскую область. Первой точкой визита президента стал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где он дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа и оценил перспективы загрузки предприятия и развития Севморпути.

- Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке, развивать смежные отрасли. Первый проект был успешно реализован и работает, есть теперь все основания полагать, что и второй, «Арктик СПГ-2», тоже будет реализован в срок и с нужным качеством. Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути – совершенно очевидная вещь, потому что после реализации второй части, «Арктик СПГ-2», конечно, Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем самого большого класса, - сообщил Путин на совещании.

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил необходимость развития Севморпути. Это будет способствовать росту грузооборота и позволит развивать регионы Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Важные для Севморпути города могут в приоритетном порядке получить статус опорных в Арктике.

Напомним: зимой 2022 года атомный ледокол «Сибирь» впервые провел теплоход в акватории Енисея. Универсальное судно работает на малых глубинах.

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