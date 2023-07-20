Владимир Путин проводит в Мурманске совещание по развитию ЗАТО и арктических городов

Вопросы развития ЗАТО и арктических городов обсудили в Мурманске. Фото: скриншот видео/t.me/news_kremlin

В Мурманске Владимир Путин проводит совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Об этом сообщил оперштаб Мурманской области.

Участие во встрече принимает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее президент посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа, провел совещание по загрузке предприятия и Севморпути.

Владимир Путин сообщил, что России нужны ледоколы новых мощностей.

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