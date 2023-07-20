В аэропорту «Мурманск» приземлился правительственный борт

Точная программа визита президента в регионе не известна. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 20 июля запланирована рабочая поездка Владимира Путина в Мурманск. О том, что президент может посетить Кольское Заполярье, стало известно еще в начале месяца. В день визита о том, что в графике главы государства значится региональная поездка, сообщил Дмитрий Песков.

- Правительственный спецборт Ту-204-300 с правительственного аэровокзала Внуково следует в направлении города-героя Мурманска, - сообщил в 11.04 20 июля Telegram-канал «Оперативная линия».

По данным сайта Fflightradar, борт уже сел в аэропорту «Мурманск».

Точная программа визита президента в регионе не известна.

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