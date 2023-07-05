Владимир Путин может прилететь в Мурманскую область летом 2023 года

Точная дата визита Владимира Путина в Мурманскую область не известна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область с рабочим визитом может приехать президент Владимир Путин. Об этом сообщают наши коллеги из «Арктического Обозревателя». По предварительным данным, поездка может состояться в конце июля или позже.

- Несколько источников подтвердили высокую вероятность визита главы государства в регион, однако отметили, что точные даты и программа визита окончательно не определены, - отметили в «Арктическом Обозревателе».

Напомним: сейчас в Мурманской области работает помощник президента Максим Орешкин. За несколько дней он посетит различные предприятия региона, в том числе Мурманский морской рыбный порт, который готовят к модернизации, ряд ЗАТО и военных гарнизонов, также он провел встречу с активной молодежью Заполярья.

Напомним: Владимир Путин приезжал в Мурманскую область в 2013 году.

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