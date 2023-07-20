Множество домов в Полярных Зорях остались без света

Жители Полярных Зорь остались без электричества из-за аварийной ситуации на сетях АО «МОЭСК».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Полярных Зорь остались без электричества из-за аварийной ситуации на сетях АО «МОЭСК». ЧП устраняют, но когда свет вернется в домах северян - не известно.
- Во многих домах отсутствует электроэнергия. Сроки работ не уточняются. Просим отнестись с пониманием, - сообщили в администрации города.
Напомним: в Мурманской области готовят к зиме почти 8 тысяч домов.
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