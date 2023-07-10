В Мурманской области готовят к зиме почти 8 тысяч домов

Несмотря на то, что в Мурманской области снова установилась теплая погода, подготовку к осени и зиме никто не отменял. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что в Мурманской области снова установилась теплая погода, подготовку к осени и зиме никто не отменял. Так, к отопительному сезону в Заполярье должны быть готовы почти 8 тысяч домов, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей.

На эти цели муниципалитеты получили субсидию в 91 миллион рублей из областного бюджета. Также ресурсоснабжающие организации предусмотрели на ремонтные работы 700 миллионов рублей.

Сейчас во всех муниципалитетах тепловые сети уже испытаны на прочность для выявления дефектов. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Александра Кобытева, готовность к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 45%. Работа продолжается.

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