Для программы по улучшению положения женщин в Мурманской области использовали эффективные российские практики

Некоторые мероприятия из регионального плана рассчитаны вплоть до 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале «Открытый электронный регион» на обсуждении до 21 июля находится проект распоряжения «Об утверждении регионального плана действий по улучшению положения женщин в Мурманской области».

«КП»-Мурманск» узнала подробности этой инициативы.

- Решение о внедрении программы было принято на федеральном уровне. Уже принята Национальная стратегия действий в интересах женщин и федеральный план мероприятий по ее реализации. Региональная программа составлена с учетом федеральных рекомендаций, включат лучшие практики, но основана на особенностях Кольского Заполярья. Основная цель - комплексное решение вопросов улучшения качества жизни северянок. В качестве приоритетных задач определены профилактика социального неблагополучия женщин, сохранение их здоровья, повышение роли женщин всех возрастов в обществе, улучшение качества их жизни, создание новых возможностей для развития гражданской активности северянок. Программа содержит в себе комплекс существующих мер и новые мероприятия, которые предстоит реализовать. Оценка эффективности плана будет осуществляться ежегодно, - рассказали в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Аналогичные программы есть и в других регионах, и лучшие практики изучили и будут использовать в Кольском Заполярье.

Согласно размещенному на портале документу, в плане будут такие мероприятия, как создание многофункциональных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ»; проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе девочек; оказание женщинам социальной поддержки в связи с ожиданием, рождением и воспитанием детей и многое другое - всего 42 мероприятия. Некоторые из них рассчитаны вплоть до 2026 года.

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