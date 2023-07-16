В Мурманской области хотят принять региональный план по улучшению положения женщин

В Мурманской области готовят программу по улучшению качества жизни женщин. Фото: Олег ФИЛОНОК

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен проект распоряжения Правительства Мурманской области «Об утверждении регионального плана действий по улучшению положения женщин в Мурманской области».

- Утвердить прилагаемые региональный план действий по улучшению положения женщин в Мурманской области на период 2023 - 2026 годов (далее - региональный план); положение о Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы. Исполнительным органам Мурманской области, ответственным за реализацию регионального плана, обеспечить исполнение его мероприятий, - говорится в документе.

До 21 июля он находится на обсуждении.

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