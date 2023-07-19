Мурманск отметил вторую за июль грозу

Всего в городе с начала года слышали раскаты грома четыре раза. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прогремела вторая за июль гроза. В городе еще сохраняется теплая погода, но скоро ей на смену придут дожди. Местами они будут сильные.

- Заскочили в последний вагончик уходящего тепла, крайний юг города еще и полило. Мурманский антигрозовой купол дал брешь, - отметили в группе Погода в Мурманске (12+).

Всего в городе с начала года слышали раскаты грома четыре раза.

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