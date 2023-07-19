Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. Так, ночью 20 июля на юге региона местами ожидаются сильные дожди.

- Рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок, соблюдать осторожность на улице и помнить, что во время сильного дождя видимость снижается, - сообщает МЧС региона.

Напомним, что в Заполярье также ожидаются грозы.

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