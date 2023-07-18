Автоподъезд к Ура-Губе перекроют из-за подводных взрывов

Водителей в Мурманской области предупреждают о новом перекрытии дороги, из-за которого некоторым придется изменить маршрут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о новом перекрытии дороги, из-за которого некоторым придется изменить маршрут.

- Из-за подводных взрывных работ 18 июля с 17 до 19 часов на участке автодороги с 10 по 12 километры автоподъезда к Ура-Губе будет перекрываться движение, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Также водителей предупреждают о перекрытии участка дороги в районе кладбища в Мурмашах 20 июля.

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