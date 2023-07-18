В районе мурмашинского кладбища ограничат движение транспорта

Водителей предупреждают о перекрытии участка дороги в районе кладбища в Мурмашах 20 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии участка дороги в районе кладбища в Мурмашах 20 июля.

- На 8 – 9 километрах автодороги Кола-Мурмаши с 13.30 до 16.00 будут вести взрывные работы на объекте строительства «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» - сообщили в минтрансе региона.

Автомобильное движение будет перекрыто, но не более, чем на час.

Северян просят в это время воздержаться от похода на кладбище.

Напомним: в Мурманской области с 18 по 21 июля будут перекрывать дорогу к Североморску. Это связано с проведением взрывных работ.

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