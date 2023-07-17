В Мурманской области проведут капитальный ремонт дворов у 122 жилых домов

В Мурманской области в этом году благоустроят дворы, прилегающие к 122 многоквартирным домам. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области в этом году благоустроят дворы, прилегающие к 122 многоквартирным домам. Сейчас подрядчики завершили капремонт дворовых территорий у девяти жилых домов.

Также в этом строительном сезоне дополнительно сделают ямочный ремонт 282 дворовых проездов. Кроме того, в 13 муниципалитетах установят или благоустроят 74 детских спортивных комплекса, в том числе с инклюзивным оборудованием.

- Сейчас муниципалитеты занимаются вопросами подготовки оснований. Оборудование закуплено и доставлено в регион и уже монтируется, например, в ЗАТО Заозерск, - сообщили в минграде региона.

Напомним: жильцов домов на проезде Связи в Мурманске просят запастись терпением.

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