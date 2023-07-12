Жильцов домов на проезде Связи в Мурманске просят запастись терпением

Глава Мурманска Игорь Морарь проверил, как идут ремонтные работы во дворе на проезде Связи. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь проверил, как идут ремонтные работы во дворе на проезде Связи. Он отметил, что это самый крупный объект в этом году, где идет ремонт по нацпроекту «Жилье и городская среда». В «скобу» объединено 13 жилых домов.

- Завершен демонтаж тротуаров и проезжей части, работы сейчас в самой «неудобной» для жителей фазе - многие жалуются, что по двору не проехать, - сообщил Игорь Морарь.

Жильцов просят запастись терпением, так как к осени двор кардинально преобразится. Появятся в том числе новое освещение, дождевая канализация, контейнерные площадки. Также сделают детскую и спортивную площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru