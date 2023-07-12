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НовостиОбщество12 июля 2023 14:05

Жильцов домов на проезде Связи в Мурманске просят запастись терпением

Глава Мурманска проверил ход ремонтных работ во дворе на проезде Связи
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Глава Мурманска Игорь Морарь проверил, как идут ремонтные работы во дворе на проезде Связи. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь проверил, как идут ремонтные работы во дворе на проезде Связи. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь проверил, как идут ремонтные работы во дворе на проезде Связи. Он отметил, что это самый крупный объект в этом году, где идет ремонт по нацпроекту «Жилье и городская среда». В «скобу» объединено 13 жилых домов.

- Завершен демонтаж тротуаров и проезжей части, работы сейчас в самой «неудобной» для жителей фазе - многие жалуются, что по двору не проехать, - сообщил Игорь Морарь.

Жильцов просят запастись терпением, так как к осени двор кардинально преобразится. Появятся в том числе новое освещение, дождевая канализация, контейнерные площадки. Также сделают детскую и спортивную площадки.

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