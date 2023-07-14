В Мурманске начнут готовить специалистов по эксплуатации беспилотников

В Мурманске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками. Фото: Иван МАКЕЕВ

На базе Мурманского арктического университета будут готовить специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение заполярный вуз подписал с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации.

Первым этапом сотрудничества станет совместная подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем – одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой не более 30 килограммов. Соглашением предусмотрено повышение квалификации сотрудников и руководящего состава МАУ на базе МГТУ ГА, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области по информации пресс-службы МАУ.

Напомним: губернатор Мурманской области подписал постановление о выделении из резервного фонда региона 3,1 миллиона рублей на покупку систем для борьбы с беспилотниками. А с апреля 2023 года в регионе запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения.

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