В Мурманской области утвердили Положение о Центре управления регионом

В постановлении прописано, какие задачи и направления деятельности есть у ЦУРа. Фото: vk.com/murman_sever

В Мурманской области утверждено Положение о Центре управления регионом, который официально заработал в Заполярье три года назад.

В постановлении за подписью губернатора Андрея Чибиса прописано, какие задачи и направления деятельности есть у ЦУРа.

Так, центр мониторит обращения граждан, формирует картину проблемы на их основе, рекомендации по онлайн-взаимодействию представителей власти с северянами, а также выявляет лучшие практики цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Также ЦУР составляет рейтинги органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним: в Мурманской области внедрят систему «Молодая Арктика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru