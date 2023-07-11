В Мурманской области внедрят систему «Молодая Арктика»

В Мурманской области создадут портал для молодежи «Молодая Арктика». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области создадут информационную систему типовой деятельности «Молодая Арктика». Постановление о ее внедрении такой системы подписали в правительстве региона.

Развитием платформы будет заниматься минцифры Мурманской области.

Согласно документу, система предназначена для информирования молодежи, вовлечение ее в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Проект «Молодая Арктика» был запущен в 2022 году. На сайте можно узнать о различных событиях, проводимых в регионе.

Напомним: оборудованные пляжи в Мурманской области появятся как минимум через два года.

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