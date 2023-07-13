Директор Центра занятости рассказал, какие профессии наиболее востребованы в Мурманске

Больше всего вакансий среди рабочих профессий и в сфере медицины. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Директор Центра занятости Мурманской области Роман Антонов рассказал о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Мурманске.

Так, больше всего вакансий среди рабочих профессий и в сфере медицины.

- Традиционно наблюдается дефицит медицинского персонала. Также большая потребность в квалифицированных газосварщиках, токарях, бетонщиках и каменщиках. Это в том числе связано с масштабной стройкой в Белокаменке, - поделился с «КП»-Мурманск» Роман Антонов.

Напомним: Мурманск оказался на втором месте по уровню отраслевых зарплат в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru