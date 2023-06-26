Стало известно, кто в Мурманске получает самые большие зарплаты

Тройку замкнул Петропавловск-Камчатский, где средние зарплаты рыбаков составляют 190 тысяч. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РИА Новости провели исследование, выяснив, в каких сферах россияне получают самые большие зарплаты. Самыми высокооплачиваемыми оказались московские банкиры и мурманские рыбаки.

Лидером стала Москва, где в финансовых услугах чистая зарплата за последний год составляла 227 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню отраслевых зарплат в стране - Мурманск.

- В заполярной столице в отрасли «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» можно претендовать на зарплаты на уровне 200 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

Тройку замкнул Петропавловск-Камчатский, где средние зарплаты рыбаков составляют 190 тысяч.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru