13 июля отмечается 95 лет со дня рождения Валентина Пикуля

Валентин Пикуль учился в созданной на Соловецких островах школе юнг. Фото: Администрация города Мурманска

13 июля известному в Кольском крае писателю Валентину Пикулю исполнилось бы 95 лет. Автор, участник Великой Отечественной войны, открыл многим читателям русский Север.

Валентин Пикуль учился в созданной на Соловецких островах школе юнг. После ее окончания в 1943 году его направили на эсминец Северного флота «Грозный». Корабль сопровождал конвои, доставлявшие в Мурманск и Архангельск жизненно необходимые в то время грузы.

- Свое первое произведение «Океанская вахта» писатель посвятил Северному флоту, после чего он написал много книг о нашем крае. Произведения Пикуля переведены на 32 языка и вышли общим тиражом более 300 миллионов экземпляров, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Валентин Саввич ушел из жизни 16 июля 1990 года. В Мурманске на Рябиновой аллее в честь писателя открыт памятник, отлитый из бронзы.

- Сегодня прекрасный повод вспомнить произведения Валентина Пикуля, взять в руки любимую книгу или прийти на Рябиновую аллею и поклониться бронзовому писателю, задумчиво смотрящему вдаль, в сторону Кольского залива, с которым неразрывно связана его судьба, - сказал глава города.

Напомним: в ноябре в Мурманске пройдет литературный фестиваль «КнигоЛед».

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