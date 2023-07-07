В ноябре в Мурманске пройдет литературный фестиваль «КнигоЛед»

Мероприятие проведут благодаря победе Центральной городской библиотеки в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в ноябре состоится литературный фестиваль «КнигоЛед». Северян ждут встречи с писателями и презентации книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы и литературные баттлы, концерты-квартирники, квизы и викторины.

- Приглашенными спикерами станут не только местные поэты и писатели, журналисты и музыканты, но и авторы из других регионов страны, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Семь тематических площадок будут посвящены современной русской прозе, комиксам, графическим романам, детективам, триллерам, фантастике, научно-популярной и детской литературе.

Мероприятие проведут благодаря победе Центральной городской библиотеки в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

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