В Мурманской области хотят ввести выплату в 5 млн рублей для Героев России

Выплата будет единоразовая, а потратить деньги можно только на улучшение жилищных условий в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области планируют ввести выплату в 5 миллионов рублей для участников СВО, которые награждены званием «Герой России». Проект постановления регионального правительства опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Выплата будет единоразовая, а потратить деньги можно только на улучшение жилищных условий в Заполярье.

При этом если военнослужащий, награжденный государственной наградой участника СВО, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи.

Напомним: в одной из североморских частей установили памятную доску участнику спецоперации.

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