В одной из североморских частей установили памятную доску участнику СВО

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность северянин награжден орденом Мужества. Фото: t.me/opershtab_murmansk

В Мурманской области зенитчики установили памятную доску в честь погибшего участника СВО Николая Фомина. Мемориал располагается в одной из североморских воинских частей.

- Николай был командиром расчета ЗРПК Панцирь-М. Погиб при исполнении своего гражданского и воинского долга. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: в Мурманской области выделили более 100 миллионов рублей на помощь военнослужащим и участникам СВО.

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