В Мурманской области выделили более 100 миллионов рублей на помощь военнослужащим и участникам СВО

Единовременные выплаты ввели летом прошлого года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области из резервного фонда правительства региона выделили 107 миллионов рублей на помощь военнослужащим и участникам СВО, а также их семьям. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Единовременные выплаты ввели летом прошлого года. Так, за легкие травмы в зоне боевых действий военнослужащему выплачивают 250 тысяч рублей, за тяжкое - полмиллиона. Если боец погиб при выполнении служебного долга, то каждому члену его семьи выплатят 1 миллион рублей.

Напомним: переехавшие в Мурманскую область педагоги получат выплату до 1 миллиона рублей.

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