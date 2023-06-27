Переехавшие в Мурманскую область педагоги получат выплату до 1 миллиона рублей

В Мурманской области вводится новая единовременная выплата для педагогов, которые переехали в Заполярье и устроились на дефицитные вакансии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области вводится новая единовременная выплата для педагогов, которые переехали в Заполярье и устроились на дефицитные вакансии. Так, им выплатят 500 тысяч или один миллион рублей в зависимости от профессионального стажа.

Также с 1 сентября молодые специалисты, приступившие к работе в школах, детсадах и колледжах региона, по завершении учебного года получат вознаграждение в 100 тысяч рублей.

- Для педагогов первой и высшей квалификаций устанавливается ежемесячная выплата - 10 и 15 тысяч рублей. Заслуженным учителям РФ выплату увеличат до 20 тысяч рублей ежемесячно, - сообщили в минобрнауки Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области родители первоклассников получат региональное пособие.

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