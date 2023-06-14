В Мурманской области родители первоклассников получат региональное пособие

В Мурманской области родители ребят, которые идут в первый класс, могут получить региональное пособие на сборы в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области родители ребят, которые идут в первый класс, могут получить региональное пособие на сборы в школу. Выплата составляет 4,9 тысячи рублей.

- Мера поддержки распространяется на семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, - сообщили в правительстве региона.

Многодетным семьям пособие положено независимо от дохода.

Подать документы можно до 31 октября через МФЦ, в Центре соцподдержки населения по месту жительства по почте либо онлайн, заполнив форму и прикрепив копии документов на портале Госуслуг.

Напомним: в Мурманской области могут ввести выплату в 100 тысяч рублей для погорельцев.

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