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НовостиОбщество7 июня 2023 13:14

В Мурманской области могут ввести выплату в 100 тысяч рублей для погорельцев

Проект постановления опубликовали на портале «Открытый электронный регион»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Если проект одобрят, выплата должна появиться с 1 января следующего года.

Если проект одобрят, выплата должна появиться с 1 января следующего года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области могут ввести единовременную выплату для людей, лишившихся жилья из-за различных ЧС, в том числе из-за пожара. Проект постановления опубликован на портале «Открытый электронный регион» и проходит общественное обсуждение.

Так, каждому члену семьи предлагается выплачивать по 100 тысяч рублей, если жилье полностью утрачено, и 50 тысяч рублей при частичной потере жилья.

Выплату можно будет получить при повреждении жилья в результате воздействий бытового, природного или техногенного характера. При этом не должно быть страховки на дом.

Если проект одобрят, выплата должна появиться с 1 января следующего года.

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