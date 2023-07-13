В Мурманске неизвестные выбросили на помойку живых черепашек

Животных нашли на контейнерной площадке возле ночного клуба. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Мурманске на контейнерной площадке возле ночного клуба нашли двух черепашек, которых неизвестные выбросили на помойку.

- Ну зачем так с малышами? Лучше бы дали объявление в Интернете, - написали в группе Мурманск (18+).

К счастью, новые хозяева для животных быстро нашлись. Неравнодушные северяне забрали черепах домой, назвав их Тиффани и Картье.

Напомним: жительница Мурманска выхаживает попавшего в лапы кошки птенца.

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