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НовостиОбщество7 июля 2023 13:49

Спит на ручках и катается на плече. Жительница Мурманска выхаживает попавшего в лапы кошки птенца

В Мурманске выхаживают попавшего в лапы кошки птенца горихвостки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Малыш оказался невероятно милым. Теперь он ездит на плече у хозяйки, спит в ямочке у ключицы и очень громко требует еды. Фото: Наталья Раевская

Малыш оказался невероятно милым. Теперь он ездит на плече у хозяйки, спит в ямочке у ключицы и очень громко требует еды. Фото: Наталья Раевская

Спасительница птиц из Мурманска Наталья Раевская выхаживает малыша горихвостки, который выпал из гнезда и попал в лапы кошки.

- У птенца прокушено крыло и сломана нога. Ножка заживает, дырки на крыле тоже, но в природу он не вернется. Назвала его Гаргантюа, - рассказала мурманчанка на личной странице в соцсетях.

Малыш оказался невероятно милым. Теперь он ездит на плече у хозяйки, спит в ямочке у ключицы и очень громко требует еды.

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