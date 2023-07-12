Шоколатье сообщили о росте цен на ремесленный шоколад на 10% в Мурманске

Авторские изделия из шоколада в Мурманской области станут дороже из-за роста цен на расходные материалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторские изделия из шоколада в Мурманской области станут дороже из-за роста цен на расходные материалы. Так, поставляемый из-за границы ремесленный шоколад из-за антироссийских санкций подорожал на 10%.

- Мы используем как российские, так и зарубежные ингредиенты. Отечественные, как и прежде, в открытом доступе. Те же ингредиенты, которые доставляются из-за рубежа (обычно из Бельгии и Италии), существенно выросли в цене, но поставщики по-прежнему могут организовать их доставку, - сообщил murmansk.aif.ru шоколатье из Мурманска Роман Лесков.

При этом санкции не сказали на оборудовании, которое необходимо для приготовления кондитерских изделий, так как его создают в России и в Китае, поэтому нет особых проблем с поставками и стоимостью.

Напомним: сезон клубники сейчас в самом разгаре. В Мурманской области летом, как и везде, цены на эту ягоду снижаются, и северяне с удовольствием ею лакомятся. Но переедание клубники очень опасно, об этом рассказал врач-гастроэнтеролог.

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