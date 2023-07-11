В Мурманской области сняли с продажи партию некачественного молока

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает следить за контролем качества и безопасности молочной продукции, находящейся в продаже. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает следить за контролем качества и безопасности молочной продукции, находящейся в продаже.

Так, с начала года специалисты проверили 130 объектов, которые занимаются производством и оборотом молока. В том числе объявлено 63 предостережения о недопустимости нарушения требований закона.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии региона исследовали 114 пробы «молочки» по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям. Из оборота изъяли одну партию молока весом в четыре килограмма.

- Доля проб, несоответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям составила 1,7% от общего числа исследованных проб. По физико - химическим показателям 6,1% проб не соответствовали установленным требованиям, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в Мурманске обнаружили зараженную бурой гнилью черешню.

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