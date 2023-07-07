В Мурманске обнаружили зараженную бурой гнилью черешню

Факт заражения подтвердила фитопатологическая экспертиза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне в Мурманске специалисты Россельхознадзора обнаружили зараженную черешню. В партии ягод из Азербайджана нашли плоды с признаками болезни, вызываемой бурой монилиозной гнилью, в том числе некрозы, увядания, наличие налета.

Факт заражения подтвердила фитопатологическая экспертиза.

- Бурая монилиозная гниль — чрезвычайно опасный возбудитель болезни плодов косточковых культур и в случае распространения на территории РФ способен причинить значительный вред сельскому хозяйству. В условии повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются. На складах пораженные плоды способны вызывать гниль на всех ближайших плодах в короткие сроки, - сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора.

Такие фрукты и ягоды не стоит употреблять в пищу, возможен риск пищевого расстройства. Продавцу продукции объявили предостережение.

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