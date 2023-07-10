В аэропорту «Мурманск» впервые за 10 лет случился июльский заморозок

Ранее июльские отрицательные температуры в июле часто фиксировали в Каневке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область после нелетнего холода вновь вернулось тепло. Синоптики обещают, что воздух на этой неделе прогреется до +22.

Но перед жарой в регионе было серьезное похолодание. Так, в аэропорту «Мурманск» впервые за последние 10 лет отметили заморозок – столбик термометра опустился до -0,4.

- Как минимум с 2012 заморозков в аэропорту в июле не было. Более раннего архива найти не удалось. В области есть еще один герой - это Ловозеро. Там температура опустилась до -0,5. В селе последний июльский заморозок датирован 2008 годом, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Ранее июльские отрицательные температуры в июле часто фиксировали в Каневке.

Напомним: в мае 2023 года Мурманск обновил сразу четыре температурных рекорда, последний – 23 мая.

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