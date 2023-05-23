В Мурманскую область вслед за аномальной жарой придут похолодание и дожди

В Мурманскю область идут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2023 года Мурманск обновил сразу четыре температурных рекорда, последний – 23 мая. Однако жара в регионе не задержится – скоро температура вернется к своей климатической норме.

- 25 мая ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

В регионе возможны грозы, в некоторые дни воздух будет прогреваться не более чем до +10.

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