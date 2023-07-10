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НовостиДом. Семья10 июля 2023 9:51

Орнитолог из Мурманска рассказал, как отличить заболевших птичьим гриппом сизых чаек от других птиц

Мурманский орнитолог рассказал об отличиях заболевших птичьим гриппом чаек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области впервые выявили птичий грипп - болезнь обнаружили у сизых чаек в районе Ура-Губы. Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

О том, как отличить этот вид чаек от других, рассказал орнитолог Мурманского морского биологического института Алексей Ежов.

- Сизые чайки по размеру в два раза меньше обычных, серебристых чаек. У последних крик будто смеющийся, а у сизых он более противный, она как бы верещит. У такой чайки короткие лапки и клювик, серые крылья сверху, - поделился специалист с «КП»-Мурманск». - Чтобы не заразиться, стоит обходить птиц стороной, не трогать и не кормить их.

В городе сизые чайки встречаются не так часто, но все же есть. Например, в Мурманске они обитают на Ледовом, Семеновском озерах, в Долине Уюта на озере Варничном.

Болезнь пернатые могли подцепить в местах зимовок - на побережьях Скандинавии, на юге России, в средней полосе на незамерзающих водоемах. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние.

Северян просят соблюдать правила гигиены, а также покупать мясо птицы только в санкционированных местах торговли.

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