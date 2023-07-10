Орнитолог из Мурманска рассказал, как отличить заболевших птичьим гриппом сизых чаек от других птиц

Пернатых обследуют ветеринарные специалисты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области впервые выявили птичий грипп - болезнь обнаружили у сизых чаек в районе Ура-Губы. Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

О том, как отличить этот вид чаек от других, рассказал орнитолог Мурманского морского биологического института Алексей Ежов.

- Сизые чайки по размеру в два раза меньше обычных, серебристых чаек. У последних крик будто смеющийся, а у сизых он более противный, она как бы верещит. У такой чайки короткие лапки и клювик, серые крылья сверху, - поделился специалист с «КП»-Мурманск». - Чтобы не заразиться, стоит обходить птиц стороной, не трогать и не кормить их.

В городе сизые чайки встречаются не так часто, но все же есть. Например, в Мурманске они обитают на Ледовом, Семеновском озерах, в Долине Уюта на озере Варничном.

Болезнь пернатые могли подцепить в местах зимовок - на побережьях Скандинавии, на юге России, в средней полосе на незамерзающих водоемах. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние.

Северян просят соблюдать правила гигиены, а также покупать мясо птицы только в санкционированных местах торговли.

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