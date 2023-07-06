В Мурманской области пернатые, которых кричат на каждом углу и растаскивают мусор, заразились птичьим гриппом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области пернатые, которых кричат на каждом углу и растаскивают мусор, заразились птичьим гриппом. Опасную болезнь специалисты Мурманской областной ветлаборатории выявили у сизых чаек.

Это первый подобный случай в регионе, ранее обстановка в Заполярье в этом плане была благополучной. Очагом заражения птиц стала береговая линия губы Ура Баренцева моря и устье реки Ура. И хотя очаг обнаружили в диких местах, куда добраться можно только на лодке, все равно необходимо соблюдать правила гигиены, а также обходить стороной птичий помет.

- В настоящее время в регионе выявлен эпизоотический очаг гриппа птиц среди сизых чаек. Это значит, что вирус сейчас находится только в дикой природе. Риски заражения как домашней птицы, так и человека есть. Важно этого не допустить и соблюдать несложные правила безопасности, - сообщил руководитель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

В радиусе пяти километров ветеринары обозначат эпизоотический очаг лентой и выставят круглосуточный пост. Это значит, что на этой территории теперь нельзя находиться людям и домашним животным - за ленту ни ногой.

Сизые чайки в Заполярье обитают у побережий, гнездятся на скалах, на крышах. Как рассказал «КП»-Мурманск» орнитолог Лапландского заповедника Алекс Гилязов, болезнь они вполне могли подхватить в скандинавских странах, например на Норвежском побережье, куда часто летают и зимуют там.

Теперь в регионе введут карантин по птичьему гриппу, но коснется он в основном подсобных хозяйств, где разводят домашнюю птицу. Так, фермеры должны будут перевести своих пернатых на закрытое содержание и выполнять ряд ветеринарных правил для поголовья. Всего в личных подсобных хозяйствах у северян содержится около одной тысячи птиц. Это немного, так как у нас не аграрный регион.

Жителям Мурманской области напоминают, что птичий грипп — острое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку. Заражение в том числе может привести к пневмонии. Возможно развитие синусита, бронхита, отита, миокардита, перикардита и почечной недостаточности.

Как пояснили в Россельхознадзоре, от заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до пяти дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 градусов и выше, мышечных и головных болей, боли в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг.

Северян просят быть осторожными. Комитет по ветеринарии Мурманской области призывает покупать мясо птиц только в местах санкционированной торговли. Также нельзя кормить уличных птиц, чтобы не подхватить заразу, включая уток и голубей. Важно мыть руки после прогулок, а особенно не трогать грязными руками слизистые.

КОНКРЕТНО

Мурманские ветеринары напоминают правила поведения во время гриппа птиц:

- Не прикасаться к птицам и не брать их в руки;

- покупать мясо птиц только в местах санкционированной торговли;

- соблюдать правила приготовления мяса и яиц птиц: яйцо необходимо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100 градусов;

- соблюдать правила личной гигиены - мыть руки, пользоваться антисептиком.

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