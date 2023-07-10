В Мурманской области 13 тысяч жителей получают социальные услуги

Самой востребованной услугой являются надомные сиделки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 13 тысяч жителей Мурманской области ежегодно получают социальные услуги в различных формах соцобслуживания. Об этом сообщил министр труда и соцразвития Сергей Мякишев на оперативном совещании в правительстве региона.

Самой востребованной услугой являются надомные сиделки.

- Всего социальные услуги на дому получают более 6500 северян. Услугу надомных сиделок с начала года получили более тысячи человек, - отметил министр.

Напомним: в Мурманской области потерявшие жилье северяне смогут получить выплату до 100 тысяч рублей.

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