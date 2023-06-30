В Мурманской области потерявшие жилье северяне смогут получить выплату до 100 тысяч рублей

В Мурманской области ввели единовременную выплату для северян, потерявших жилье из-за пожара. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области ввели единовременную выплату для северян, потерявших жилье из-за пожара. Мера поддержки появилась по инициативе губернатора Андрея Чибиса, постановление подписано 29 июня.

- При полной утрате жилого дома предусмотрена выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, а в случае частичной утраты – по 50 тысяч, - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Деньги выплатят, если на территории, где находится дом, не был объявлен режим ЧС и отсутствуют умышленные действия жильцов, из-за которых пострадало жилье. Также не должно быть договора страхования на утраченный дом.

Заявление на выплату можно подать в центры соцподдержки населения. Обратиться за выплатой можно, если дом утрачен не более трех месяцев назад.

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