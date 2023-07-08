Глава администрации Мурманска поздравил пару северян с «золотой» свадьбой

Вячеслав и Раису Урванцевы вместе уже 50 лет. Фото: Администрация города Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин поздравил в мурманском ЗАГСе молодеженов Даниила и Алину Минкиных, а также золотых юбиляров Вячеслава и Раису Урванцевых.

- Первая пара только начинает строить свою семью, пусть у них все сложится! Вторые - вместе уже 50 лет, в их браке родились двое детей. Радостные лица мурманчан, проживших в мире и согласии столько лет, вызывают искреннее восхищение! - отметил Юрий Сердечкин.

Также он поздравил всех северян с Днем семьи, любви и верности, пожелав счастья, взаимного доверия и уважения.

Напомним: ЗАТО Александровск отметил самый высокий уровень рождаемости в Заполярье.

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