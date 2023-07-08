ЗАТО Александровск отметил самый высокий уровень рождаемости в Заполярье

В прошлом году в Мурманской области родились 5648 малышей, в том числе 69 двоен и три тройни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ко Дню семьи, любви и верности Мурманскстат подготовил интересную статистику о заключенных браках и появившихся на свет малышах в Мурманской области.

Так, на 1 октября 2021 года в регионе проживали 164 тысячи семей, из них 31% - полные семьи, в которых воспитывались дети моложе 18 лет, и 17% - неполные семьи с одним из родителей.

- В 2022 году обвенчались 5,5 тысячи пар, что на 14% больше, чем в 2021 году. В то же время в 2022 году зафиксировали 3,8 тысячи разводов (в 2021 году – 3,5 тысячи), - сообщили в ведомстве.

В прошлом году в Мурманской области родились 5648 малышей, в том числе 69 двоен и три тройни. Чаще рождались мальчики. Средний возраст матери при рождении детей составил 28,8 года. А самый высокий уровень рождаемости в регионе наблюдался в ЗАТО Александровск.

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