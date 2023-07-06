Жителей Мурманской области просят сообщать о мертвых птицах в ветеринарные службы

В Мурманской области у сизых чаек выявили птичий грипп. Напомним: после случившегося в регионе вводят карантин, который коснется в основном подсобных хозяйств, где разводят домашнюю птицу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области у сизых чаек выявили птичий грипп. Напомним: после случившегося в регионе вводят карантин, который коснется в основном подсобных хозяйств, где разводят домашнюю птицу.

О мертвых птицах северян просят сообщать в ветеринарные службы региона.

- Комитет по ветеринарии Мурманской области просит жителей и фермеров при обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах незамедлительно сообщать в государственную ветеринарную службу по месту обнаружения, - отметили в ведомстве.

Контакты ветстанций в каждом муниципалитете размещены на сайте Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Телефон «горячей линии» комитета по ветеринарии Мурманской области: 8(921)165-34-53 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru