В Мурманской области квота на вылов горбуши составляет 1200 тонн

Северяне активно ловят эту рыбку, которая последний раз заходила к нашим берегам на нерест в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области пошла горбуша. Северяне активно ловят эту рыбку, которая последний раз заходила к нашим берегам на нерест в 2021 году.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в минприроды региона, квота на вылов горбуши в нынешнем году составляет 1200 тонн. Это почти в два раза больше, чем в 2021-м.

К слову, тех, кто нарушает правила рыболовства, штрафуют. За неделю выявили 18 подобных нарушений. Рыбаков также просят не засорять берега биоотходами от рыбы. В прошлую путину побережья были завалены мертвой горбушей.

Напомним: минприроды Мурманской области опубликовало правила любительского лова горбуши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное, и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru