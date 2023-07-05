В Кашкарацах волонтеры помогут отремонтировать действующий маяк

7 июля команда волонтеров отправится в село Кашкаранцы на берегу Белого моря, чтобы помочь привести в порядок действующий маяк. Фото: Единый волонтерский центр Мурманской области / vk.com/evcmurmansk

7 июля команда волонтеров отправится в село Кашкаранцы на берегу Белого моря, чтобы помочь привести в порядок действующий маяк. Работы будут вестись в рамках проекта Единого волонтерского центра региона «От родника до океана. Маяки».

- На протяжении нескольких дней участники проекта будут красить маяк и его технические сооружения, убирать старый и устанавливать новый забор, чистить территорию рядом и проводить разные мелкие ремонтные работы. А вечерами волонтеров ждут посиделки в общем кругу, знакомства и познавательные занятия, – отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Маяк Кашкаранцевский построен в 1978 году. Величественное сооружение в виде круглой кирпичной башни, окрашенной белыми и красными горизонтальными полосами, является узнаваемой достопримечательностью Терского берега и Кольского полуострова.

Напомним: в Мурманской области с побережья Белого моря собрали 63 мешка мусора.

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