В Мурманской области с побережья Белого моря собрали 63 мешка мусора

В Терском районе на побережье Белого моря проходила волонтерская экспедиция. Фото: Администрация Терского района

В Терском районе на побережье Белого моря проходила волонтерская экспедиция. Ее участники остались в восторге от местной природы и в ужасе от количества мусора на берегах.

Так, за неделю волонтеры собрали 63 мешка с мусором по 240 литров или около 13 кубометров пластика.

- Фонд защиты китов отправил добровольцев из Мурманской области, Москвы и Петербурга наблюдать за белухами и тюленями, а заодно и на уборку опасного для морских млекопитающих мусора, - сообщили в администрации Терского района.

Вывозить все собранные отходы пришлось не без помощи мэрии. Проходя намеченный маршрут, волонтеры на каждом пляже, в каждой бухте сталкивались с пластиком, брошенными сетями и подобным мусором.

Напомним: в Мурманске со дна Кольского залива подняли старое военное судно.

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