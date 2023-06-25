В Мурманске со дна Кольского залива подняли старое военное судно

Акция проходила 24 июня одновременно с волонтерской уборкой побережья. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске рядом с Зеленым мысом со дна Кольского залива подняли старое затонувшее судно. Акция проходила 24 июня одновременно с волонтерской уборкой побережья в рамках форума «Арктика. Лед тронулся».

Руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что металлические элементы достают портовым краном, режут на более мелкие элементы и транспортируют к месту переработки.

- В течение всего дня из залива мы достаем остатки давно затонувшего судна. Под водой разрозненными фрагментами находятся остовы нескольких военных кораблей: буксирное судно, эсминцы, техническое. Это наследие прошлого, когда их не утилизировали, а просто затапливали после окончания использования, – рассказал Андрей Нагибин.

Поднятый металл передадут на переработку и переплавку, а затем его будут использовать в промышленности.

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