В Мурманске больше месяца ищут пропавшую 18-летнюю девушку

Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ПСО «ЛизаАлерт». Фото: vk.com/la_murmansk
В Мурманске идут поиски 18-летней Карины Шастиной. Местонахождение девушки неизвестно с 26 мая.
Приметы: рост 170 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые с бордовым оттенком. Во что была одета северянка - не известно.
Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ПСО «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).
Напомним: пропавшего в Ловозеро мужчину нашли мертвым. 32-летнего Александра Фефелова искали с 5 июня.
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