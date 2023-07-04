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НовостиОбщество4 июля 2023 15:07

В Мурманске больше месяца ищут пропавшую 18-летнюю девушку

Карина Шастина пропала 26 мая
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ПСО «ЛизаАлерт». Фото: vk.com/la_murmansk

Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ПСО «ЛизаАлерт». Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманске идут поиски 18-летней Карины Шастиной. Местонахождение девушки неизвестно с 26 мая.

Приметы: рост 170 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые с бордовым оттенком. Во что была одета северянка - не известно.

Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии ПСО «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

Напомним: пропавшего в Ловозеро мужчину нашли мертвым. 32-летнего Александра Фефелова искали с 5 июня.

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